XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,999 EUR +1,46% (25.05.2022, 09:07)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

427,30 GBp +0,87% (25.05.2022, 09:09)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP) unter die Lupe.In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld habe die BP-Aktie zuletzt weiter Boden gut machen können. Angetrieben von weiterhin robusten Ölpreisen sei das Papier des britischen Energiegiganten auch wieder an das bisherige Jahresshoch bei 431 Britische Pence geklettert - ein frisches Kaufsignal sei in greifbarer Nähe.Sollte der Sprung über diese Marke gelingen, wäre der Weg nach oben rein charttechnisch betrachtet vorerst frei. Hartnäckige Widerstände gebe es anschließend bis zur Marke von knapp 500 Pence eigentlich kaum noch. Und auch aus fundamentaler Sicht hätte der Neuling im Langfristigen Musterdepot noch reichlich Potenzial. So würden die BP-Anteile derzeit lediglich mit einem KGV von 5 und einem KBV von 1,1 bewertet.DER AKTIONÄR bleibe für die BP-Aktie unverändert zuversichtlich gestimmt. Charttechnisch und fundamental betrachtet sieht es für die Dividendenperle gut aus, weshalb Anleger nach wie vor zugreifen können, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 3,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.05.2022)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,017 EUR +0,87% (25.05.2022, 09:22)