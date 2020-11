Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,3315 EUR -1,21% (04.11.2020, 17:35)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,0815 GBP -0,60% (04.11.2020, 17:36)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese stehe vor einem tiefgreifenden Konzernumbau, der sich über Jahre hinwegziehen werde und massive Investitionen in Erneuerbare Energien erforderlich mache. Um das hierfür notwendige Kapital in Zeiten anhaltend niedriger Ölpreise zusammenzubekommen, stehe offenbar fast alles auf dem Prüfstand. So berichte die "Financial Times", dass BP nun seinen Konzernsitz in London verkaufen wolle. Der Meldung zufolge könnte dies dem Unternehmen 250 Mio. GBP in die Kassen spülen.BP müsse in den kommenden Jahren erhebliche Herausforderungen meistern. Die Aktie bleibe daher ein heißes Eisen und nur für mutige Anleger geeignet. Solange der Kurs noch im Abwärtstrend festhänge, dränge sich ein Kauf allerdings vorerst ohnehin nicht auf! Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 2,10 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:2,3255 EUR +0,32% (04.11.2020, 22:26)