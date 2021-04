Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,446 EUR +0,29% (27.04.2021, 11:54)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,476 EUR +0,75% (27.04.2021, 11:41)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,99 GBP +0,71% (27.04.2021, 11:44)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei stark gewesen: Der Energieriese BP habe seinen bereinigten Gewinn im ersten Quartal im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Mit 2,63 Milliarden Dollar hätten die Briten auch deutlich über den Analystenprognosen von 1,51 Milliarden Dollar gelegen. BP habe die starke Entwicklung unter anderem mit den gestiegenen Ölpreisen sowie höheren Raffineriemargen begründet.Die Quartalsdividende solle unverändert bei 5,25 US-Cent je Anteilschein gehalten werden. Darüber hinaus wolle BP ein neues Programm zu Aktienrückkäufen auflegen. Demnach sollten im Verlauf des zweiten Quartals eigene Aktien im Volumen von 500 Millionen Dollar zurückgekauft werden.Natürlich seien Aktienrückkäufe für die Kursentwicklung kurzfristig sinnvoll. Zudem versuche BP damit die in den vergangenen Jahren bezüglich Kursverlauf und Dividendenentwicklung nicht gerade verwöhnten Aktionäre bei der Stange zu halten. Doch es sei angesichts des drastischen Umbruchs, der den Briten bevorstehe, auch sehr fantasielos, Kapital einfach nur zum Aufkauf eigener Aktien zu nutzen.Schließlich müsse sich BP neu erfinden. Man wolle klimaneutral werden, aber würde doch ganz gerne das mitunter sehr hohe Ertragsniveau der vergangenen Jahre aus dem Öl- und Gasgeschäft langfristig aufrechterhalten. Natürlich stehe es noch in den Sternen, ob eine starke Position im Solar-, Windkraft- oder Wasserstoffsektor dazu führen könne, dass BP Nettogewinne in zweistelliger Milliardenhöhe erziele. Womöglich könnte es ein ganz anderer Bereich sein, der dem Konzern trotz Klimaneutralität eine ökonomisch gute Zukunft bescheren werde. Dennoch müsse BP stärker als in der Vergangenheit in Erneuerbare Energien und andere klimafreundliche Bereiche investieren.Die Entscheidung des BP-Vorstands sei langfristig betrachtet durchaus fragwürdig - kurzfristig dürften die Aktienrückkäufe gepaart mit den überraschend starken Zahlen dem Kurs allerdings Rückenwind bescheren. Die günstig bewertete Aktie bleibe attraktiv.Anleger können hier weiterhin zugreifen (Stopp: 2,70 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link