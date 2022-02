XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,47 EUR +2,19% (25.02.2022, 09:18)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

3,724 GBP +1,93% (25.02.2022, 09:18)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Trotz der kräftig gestiegenen Ölpreise sei es im gestrigen Handel mit der BP-Aktie bergab gegangen. Nach Ansicht zahlreicher Analysten stelle dies für Anleger nun jedoch eine sehr gute Einstiegsgelegenheit dar. Vor allem die Experten von JPMorgan würden für die BP-Aktie noch enormes Potenzial.Die neueste Studie zur BP-Aktie komme indes aus dem Hause der kanadischen Bank RBC. Deren Analyst Biraj Borkhataria habe die BP-Aktie von "sector oerform" auf "outperform" hochgestuft. Zudem habe er das Kursziel von 430 auf 450 Britische Pence (umgerechnet 5,40 Euro) angehoben. Für JPMorgan liege der faire Wert der BP-Aktie indes unverändert bei 600 Pence (7,18 Euro), was satte 65% über dem gestrigen Schlusskurs liege. Auch deshalb bleibe die BP-Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan.Auch "Der Aktionär" sei für die BP-Aktie bullish gestimmt. Die Kasse klingele beim britischen Energieriesen weiter. Dies ermögliche es dem Konzern, stetig weiter in Zukunftsbereiche zu investieren, um auch langfristig in einer neuen Energiewelt üppige Gewinne einzufahren. Dividendenjäger könnten beim Blue Chip daher nach wie vor einsteigen (Stopp: 3,40 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2022)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,496 EUR +2,79% (25.02.2022, 09:33)