XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,048 EUR +0,70% (10.12.2021, 11:18)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

3,45 GBP +0,54% (10.12.2021, 11:24)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BlackRock sei mit einem Volumen von 9,5 Billionen Dollar der weltweit größte Vermögensverwalter. Nun habe sich Nigel Bolton, der Co-CIO der Active Equity-Plattform des Konzerns, zu Wort gemeldet und erkläre, was er vom Börsenjahr 2022 erwarte. Demnach gehe der Experte davon aus, dass es 2022 schwieriger werden dürfte, mit Aktien Gewinne zu erzielen, bleibe aber grundsätzlich positiv gestimmt.So rechne er mit weiterhin freundlichen Börsen - sofern die Realzinsen wie aktuell immer noch negativ bleiben würden. Bolton erwarte indes, dass Stockpicking wieder wichtiger werden dürfte. Sein Tipp: Finanz- und Energieaktien seien seiner Ansicht aktuell günstig bewertet und dürften von der volkswirtschaftlichen Erholung profitieren.Im Interview bei CNBCs "Squawk Box Europe" habe er erklärt: "Einige der größeren, etablierten Ölgesellschaften werden in der Lage sein, sich zu ändern und könnten eine recht vernünftige Zukunft von Bewertungsniveaus haben, die potenziell optisch attraktiv aussehen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,046 EUR +1,05% (10.12.2021, 11:32)