Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Energiekonzern habe Berichten zufolge in Großbritannien vereinzelt Tankstellen vorübergehend geschlossen, da wegen eines Mangels an Lastwagenfahrern der Kraftstoff knapp geworden sei. Man habe eine "Handvoll" Filialen schließen müssen, doch die meisten hätten innerhalb eines Tages ihren Betrieb wieder aufnehmen können, habe es von dem Unternehmen einem BBC-Bericht zufolge vom Mittwoch geheißen. Außerdem sei die Lieferkette dadurch belastet, dass etliche Mitarbeiter wegen Kontakten zu Corona-Infizierten in Quarantäne bleiben müssten. Beide Probleme würden im Vereinigten Königreich derzeit viele Branchen belasten.Die vereinzelten Probleme in einigen Tankstellen seien für BP zwar ärgerlich, dürften jedoch relativ bald gelöst werden können. Der Einfluss auf das Konzernergebnis, das in diesem Jahr vermutlich wieder sehr stark ausfallen dürfte, werde verschwindend gering sein. Anleger könnten bei der Dividendenperle weiterhin an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 3 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,412 EUR +3,27% (22.07.2021, 22:26)