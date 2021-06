Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreis-Rally habe sich auch in dieser Woche fortgesetzt. Mittlerweile würden immer mehr Experten auch wieder von Ölpreisen von 100 USD sprechen. BP spiele diese Entwicklung natürlich voll in die Karten. Der britische Energieriese dürfte nach dem herben Verlust im Vorjahr nun wieder üppige Gewinne einfahren.Demnach würden Analysten damit rechnen, dass BPs Umsatz 2021 von 180 auf 224 Mrd. USD steigen werde. Beim EBITDA werde ein Anstieg von 12 auf 32,8 Mrd. USD erwartet. Nach einem Fehlbetrag von knapp 20 Mrd. USD im Vorjahr dürfte dieses Jahr ein Nettogewinn von 10,2 Mrd. USD bzw. 0,48 USD je Aktie erzielt werden. Daraus würde sich ein KGV von 10 errechnen. Auch ein KBV von 1,15 und eine Dividendenrendite von 4,7% würden zeigen, dass die BP-Aktie trotz des kräftigen Kursanstiegs der vergangenen Handelswoche immer noch relativ günstig bewertet sei.Die Kasse bei BP klingele weiter. Die Aktie sei immer noch relativ günstig bewertet und das Chartbild bullish. Anleger könnten daher nach wie vor einsteigen. Der Stoppkurs sollte bei 3 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2021)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,83 EUR -0,05% (25.06.2021, 13:00)