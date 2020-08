Börsenplätze BP-Aktie:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es habe sich angedeutet: Der britische Energieriese BP folge dem Beispiel des Konkurrenten Royal Dutch Shell und kürze im Zuge eines satten Verlustes im zweiten Quartal seine Dividende kräftig.Demnach würden die Anteilseigner nur noch eine Ausschüttung von 5,25 US-Cent erhalten. Zum Vergleich: Für das erste Quartal habe es noch eine Dividende von 10,5 Cent gegeben.Für das von den weltweiten Lockdowns und stark gesunkenen Ölpreisen geprägte zweite Quartal habe BP einen Rekordverlust von 16,8 Milliarden Dollar verbucht. Hauptverantwortlich hierfür seien hohe Abschreibungen im Volumen von 10,9 Milliarden Dollar gewesen.BP habe zudem erklärt, dass im laufenden Jahr die Tagesproduktion wohl um knapp eine Million Barrel unter dem Vorjahresniveau liegen dürfte. Bis zum Jahre 2030 gehe der Konzern sogar davon aus, dass die Förderung fossiler Energieträger um knapp 40 Prozent unter den derzeitigen Niveaus liegen dürfte.Vor diesem Hintergrund drängt sich ein Engagement in BP, Shell & Co vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link