Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,44 EUR -1,21% (22.04.2021, 15:21)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,43 EUR -0,64% (22.04.2021, 15:02)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,956 GBP -0,03% (22.04.2021, 15:08)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Im heutigen Handel gehe es mit den Ölpreisen nach unten. Grund hierfür seien die gestiegenen US-Lagerbestände. Dies belaste erneut die Kurse der europäischen Energieriesen BP und Royal Dutch Shell. Gehe es nach den Experten der Deutschen Bank, biete das aktuelle Kursniveau der beiden Dividendenperlen Anlegern ein gutes Einstiegsniveau.So habe deren Analyst James Hubbard den gesamten Sektor erneut genauer analysiert. Diesmal auch im Hinblick auf zum Teil sehr ambitionierten Ziele der Öl- und Gasproduzenten, ihre Klimabilanz in den kommenden Jahren erheblich zu verbessern. Vor diesem Hintergrund seien für ihn die Favoriten der Branche aktuell Royal Dutch Shell, Repsol und Total.Die Royal Dutch Shell-Aktie habe Hubbard mit einem Kursziel von 19,37 GBP (umgerechnet 22,54 Euro) und mit einem Anlagevotum von "buy" neu in die Bewertung aufgenommen. Die BP-Aktie stufe er ebenfalls mit "buy" ein. Den fairen Wert beziffere er auf 3,13 GBP (3,64 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link