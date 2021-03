Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,4555 EUR +1,36% (03.03.2021, 15:27)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,4575 EUR +0,80% (03.03.2021, 15:18)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,9845 GBP +0,62% (03.03.2021, 15:19)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das Papier des britischen Energieriesen präsentiere sich weiterhin in starker Verfassung. So stehe der Kurs kurz vor dem Sprung auf ein neues Mehrmonatshoch. Rückenwind erhalte die Dividendenperle dabei immer wieder von positiven Analystenkommentaren. Kürzlich sei ein besonders optimistischer von Bernstein Research gekommen, heute aus dem Hause JPMorgan.So rate der Analyst der US-Investmentbank,Christyan Malek, weiterhin zum Kauf der BP-Aktie. Zudem sei das Kursziel von 415 auf 440 GBP erhöht worden. Daraus errechne sich stattliches Aufwärtspotenzial von 47%. Malek gehe davon aus, dass die Aktienkurse der großen europäischen Energiekonzerne Europas weiter von der zuletzt positiven Ölpreisentwicklung profitieren dürften. Er habe zudem, dass die Öl- und Gasproduzenten im vierten Quartal 2020 trotz steigender Preise weiterhin Kostendisziplin bewiesen hätten. Dies sei in früheren Phasen steigender Ölpreise oft auch anders gewesen. Zu seinen "Top Picks" im Sektor gehöre aktuell u.a. BP.Das Chartbild der BP-Aktie bleibe bullish. Hinzu komme stetig Rückenwind durch die robuste Ölpreisentwicklung und freundliche Analystenkommentare. Da die Bewertung mit einem KBV von 1,1, einem 2021er-KGV von 10 und einer Dividendenrendite von 5% immer noch günstig sei, könnten Anleger weiterhin zugreifen (Stoppkurs: 2,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: