Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,165 EUR -2,88% (25.01.2021)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,82 GBP -2,63% (25.01.2021)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die großen europäischen Energieriesen würden zeigen, dass ihre Ziele zur Klimaneutralität bis zum Jahre 2050 mehr seien als nur Lippenbekenntnisse. So habe gestern Shell erneut ein Unternehmen übernommen, dass für den Wandel hin zur Elektromobilität stehe. Und auch BP habe bereits bemerkenswerte Schritte getätigt.So melde die Nachrichtenagentur "Reuters" unter Berufung auf Unternehmenskreise, dass BP nun die Zahl der Mitarbeiter im Explorationsgeschäft, in dem nach neuen Öl- und Gasvorkommen gesucht werde, auf unter 100 gesenkt habe. Zum Vergleich: Noch vor wenigen Jahren seien in diesem Bereich mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt worden.BP stelle weiterhin die Weichen, um die ambitionierten Klimaziele bis 2050 zu erreichen. Eins stehe dabei fest: es werde ein steiniger Weg mit vielen Unbekannten werden. Daher sei die günstig bewertete Aktie weiterhin eher nur für risikobereite Anleger geeignet. Diese können nach wie vor am Ball bleiben, der Stoppkurs sollte bei 2,40 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2021)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,1785 EUR -0,17% (26.01.2021, 08:53)