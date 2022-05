Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP) unter die Lupe.Die britische Regierung habe angekündigt, dass man eine "windfall tax" einführen wolle, wodurch die aktuellen Zusatzgewinne der Öl- und Gaskonzerne mit 25 Prozent extra besteuert werden könnten. Dies solle dem Land knapp fünf Milliarden Pfund an zusätzlichen Einnahmen bringen. Was bedeute dies für Energieriesen wie BP?Gehe es nach den Analysten, dann sollten die Auswirkungen eher überschaubar bleiben. So habe etwa J.P. Morgan die BP-Anteile auf "overweight" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das Risiko-Ertragsverhältnis bei Energieaktien bliebe auch mit einer möglichen britischen Sondersteuer auf Übergewinne der Branche infolge der gestiegenen Energiepreise positiv, so Analyst Christyan Malek. Der aktuelle Superzyklus gleiche die Belastungen aus. Seine wichtigsten positiven Anlageurteile für auf Großbritannien ausgerichtete Unternehmen seien im Öl- und Gasbereich unter anderem Shell und BP sowie im Versorgerbereich RWE und Drax.Auch die kanadische Bank RBC habe die Einstufung für die BP-Aktie nach der Ankündigung einer Sondersteuer für Energiekonzerne in Großbritannien auf "outperform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die zusätzlichen Steuern seien im Rahmen des Gesamtkonzerns überschaubar und sollten bereits durch eine geringfügige Veränderung der Rohstoffpreise mehr als ausgeglichen werden können, so Analyst Biraj Borkhataria.Auch "Der Aktionär" sei nach den jüngsten Meldungen für die BP-Aktie unverändert bullish gestimmt. Die Auswirkungen der Steuer dürften überschaubar bleiben und daher absolut kein Grund zur Sorge. Sowohl fundamental als auch charttechnisch sehe es für den Neuling im Langfristigen Musterdepot derzeit gut aus.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link