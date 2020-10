Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,265 EUR -0,98% (21.10.2020, 12:45)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,269 EUR -0,64% (21.10.2020, 12:33)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

203,45 GBp -1,21% (21.10.2020, 12:34)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch im frühen Handel gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 42,79 US-Dollar gekostet. Das seien 36 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 32 Cent auf 41,38 Dollar gesunken. Daten des Industrieverbands American Petroleum Institute (API) würden auf einen weiteren Anstieg der US-Rohölvorräte hindeuten. Sollten die im Tagesverlauf erwarteten offiziellen Regierungs-Zahlen dies bestätigen, wäre es der zweite Anstieg innerhalb von drei Wochen. Steigende Ölvorräte würden als Indiz für eine schwache Nachfrage oder ein überhöhtes Angebots betrachtet. Sie würden daher zumeist auf den Preisen lasten.Dies belaste auch die Aktien der Ölkonzerne. Royal Dutch Shell und BP würden am Mittwochvormittag weiter nachgeben und damit den Ausverkauf der vergangenen Wochen fortsetzen. Auch eine Kaufempfehlung aus dem Hause Goldman Sachs könne der BP-Aktie nicht auf die Sprünge helfen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die BP-Aktie vor den am 27. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 500 Britischen Pence (aktueller Kurs: 202,90 Pence) belassen.Es bleibe spannend im Ölsektor. Beide Aktien eignen sich weiter nur für mutige Investoren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Angesichts der aktuell schwachen Charts dränge sich bei BP und Shell vorerst noch kein Kauf auf. Bereits engagierte Anleger sollten die Stoppkurse bei 2,10 Euro (BP) und 9,10 Euro (Shell) beachten. (Analyse vom 21.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: