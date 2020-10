Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,1825 EUR -0,86% (28.10.2020, 08:42)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,189 EUR (27.10.2020)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,03 GBP +1,52% (27.10.2020)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese BP habe gestern seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Dabei habe das Unternehmen positiv überraschen können. Was würden nun die Experten raten, die bereits in den vergangenen Monaten zuversichtlich für die Dividendenperle (aktuelle Rendite: 7,8 Prozent) gestimmt gewesen seien.Den ersten Analystenstimmen nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen nach zu urteilen, habe sich an der positiven Sicht der meisten Experten wenig geändert. So stufe etwa Bernstein Research die BP-Anteile unverändert "outperform" ein. Das Kursziel sei bei 480 Britischen Pence (umgerechnet 5,28 Euro) belassen worden, woraus sich nach Meinung des US-Analysehauses Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent errechne. Analyst Oswald Clint habe gelobt, dass der Konzern bereits das 15. Quartal in Serie positiv überrascht habe. Das operative Ergebnis (EBIT) sei doppelt so hoch wie die Konsensschätzung.Auch die US-Bank J.P. Morgan bleibe bei ihrer positiven Einschätzung für die BP-Aktie: Das Anlagevotum laute nach wie vor "overweight" (Kursziel: 425 Pence). Nach Ansicht von Analyst Christyan Malek habe der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von der Stärke des Konzerns gezeugt. Er habe zudem gelobt, dass die Nettoverschuldung in den kommenden Monaten weiter sinken sollte.Ein Einstieg drängt sich daher aktuell noch nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Dividendenperle bereits im Depot habe, sollte den Stoppkurs bei 2,10 Euro beachten. (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: