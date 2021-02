Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche sei die BP-Aktie im Zuge enttäuschender Quartalszahlen unter Druck geraten. Mittlerweile habe sich der Kurs des britischen Energieriesen wieder gefangen. Zum einen gebe es Rückenwind in Form steigender Ölpreise. Zum anderen komme BP beim Ausbau der Aktivitäten außerhalb des Öl- und Gasgeschäfts weiter voran.So wolle BP vor der Küste Großbritanniens gemeinsam mit dem Karlsruher Energiekonzern EnBW Windparks für die Stromversorgung von rund 3,4 Mio. Haushalten bauen. Bei einer Auktion zur Vergabe von Flächenrechten hätten die Partner die Zuschläge für zwei große Areale in der Irischen See erhalten, wie die Unternehmen am Montag mitgeteilt hätten. Die zwei Offshore-Windparks, die EnBW und BP zu gleichen Teilen planen würden, sollten eine Leistung von insgesamt 3 Gigawatt haben und ab dem Jahr 2028 in Betrieb gehen.EnBW-Chef Frank Mastiaux erinnere daran, dass Großbritannien der derzeit größte Offshore-Markt der Welt sei. Zudem habe man mit BP einen "starken und im Offshore-Geschäft international erfahrenen Partner". Nach dem Erhalt der Flächenrechte stünden nun u.a. Umweltuntersuchungen an. Die konkreten Projekte müssten noch genehmigt werden. Die Flächen lägen im Meer zwischen der Isle of Man und Nordwestengland auf Höhe des Lake District National Parks.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: