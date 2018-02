London-Aktienkurs BP-Aktie:

GBP 4,75 -1,46% (06.02.2018, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Weltweit würden die Aktienkurse einbrechen, doch die Ölpreise würden sich dabei noch relativ gut schlagen. Dies könnte dem Aktienkurs von BP helfen, sich dem Abwärtssog zumindest teilweise zu entziehen. Zumal der britische Konzern solide Quartalszahlen veröffentlicht habe.Mittel- bis langfristig bleibe die BP-Aktie jedenfalls attraktiv. Wer die Dividendenperle noch nicht im Depot habe, könne sich angesichts der aktuellen Marktlage einen Einstieg natürlich noch abwarten. Wer bereits investiert sei, sollte dabei bleiben und den Stoppkurs bei 4,30 Euro belassen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse . (Analyse vom 06.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,389EUR -0,76% (06.02.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,50 EUR +3,27% (06.02.2018, 20:55)