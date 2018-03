Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,41 EUR +2,52% (26.03.2018, 21:44)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

GBP 4,6955 +1,54% (26.03.2018, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc., hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.03.2018/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse durchaus zum Kauf der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc.

BP sei sehr stark aufgestellt. Man habe eine sehr solide Bilanz. Die Bewertung von BP sei relativ niedrig. Man biete eine Dividendenrendite von 6%. Der Chart sehe zwar nicht besonders toll aus. Sollte der Ölpreis aber über die Marke von 70 USD nachhaltig steigen, dann werde BP sicherlich nachziehen, glaube der Börsenexperte. Über kurz oder lang dürfte die BP-Aktie ihre Jahreshochs wieder erreichen.

Man kann bei der BP-Aktie den Fuß in die Tür setzen und erste Position eingehen - engagierte Anleger sollen dabei bleiben, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2018)

Börsenplätze BP-Aktie:

Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:
5,37 EUR +1,30% (26.03.2018, 17:35)