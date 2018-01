ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Brent-Ölpreis sei erstmals seit drei Jahren auf über 70 USD gestiegen. Dies seien natürlich gute Voraussetzungen für BP, damit die Kasse weiter kräftig klingele und die Aktionäre mit einer satten Dividende verwöhnt werden könnten. Der britische Konzern habe in den vergangenen Jahren seien Hausaufgaben gemacht, sei hocheffizient und verfüge über enorme Reserven. Die BP-Aktie sei günstig bewertet, die Dividendenrendite von 5,5% üppig und der Chart habe noch jede Menge Luft nach oben. Anleger könnten hier weiter zugreifen (Stopp: 4,30 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2018)Börsenplätze BP-Aktie:6,013 EUR +0,52% (12.01.2018, 17:29)London-Aktienkurs BP-Aktie:532,20 GBp -0,15% (12.01.2018, 17:30)