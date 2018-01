Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,98 EUR +0,55% (08.01.2018, 16:04)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

527,70 GBp -0,36% (08.01.2018, 16:08)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Ölpreis zeige sich weiter in sehr starker Verfassung. Kein Wunder, dass es aktuell auch mit den Kursen der Energietitel nach oben gehe. Besonders beeindruckend präsentiere sich derzeit der Chart der BP-Aktie. Nach dem Sprung auf ein neues 7-Jahreshoch habe die BP-Aktie enorm viel Luft nach oben.Durch den Anstieg über die Hürde bei 529 GBp liege vorerst kein ernstzunehmender Widerstand mehr vor - bis zur Marke von 658,20 GBp. Markiert worden sei dieser Kurs am 21. April 2010, dem Tag nach der Explosion der Deepwater Horizon.Natürlich werde das Papier nun nicht wie am Schnürchen gezogen bis zu dieser Marke nach oben laufen, zumal natürlich eine jederzeit mögliche Korrektur der Ölpreise den Aktienkurs spürbar belasten dürfte. Dennoch seien die Aussichten für den britischen Titel sehr gut.Anleger können bei der BP-Aktie zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2018)Börsenplätze BP-Aktie: