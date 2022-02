Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 25.02.2022 6,00 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 24.02.2022 3,80 Hold Jefferies Giacomo Romeo 23.02.2022 6,30 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 22.02.2022 4,65 Equal-weight Morgan Stanley Martijn Rats 14.02.2022 4,80 Kaufen RBI Bernd Maurer, Oleg Galbur 14.02.2022 5,00 Buy Société Générale Irene Himona 11.02.2022 7,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 09.02.2022 4,75 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 09.02.2022 4,55 Buy Deutsche Bank James Hubbard 09.02.2022 3,90 Underperform BofA Securities Christopher Kuplent 09.02.2022

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,548 EUR +3,98% (25.02.2022, 21:15)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,526 EUR +3,48% (25.02.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

378,60 GBp +3,63% (25.02.2022, 17:38)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.02.2022/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 3,80 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc hat am 8. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2021 präsentiert.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 8. Februar berichtete, habe der britische Ölkonzern BP im Schlussquartal dank höheren Preisen für Rohöl und Gas sowie größeren Fördermengen einen deutlichen Sprung beim Gewinn hingelegt. Bereinigt um Sondereffekte, habe BP knapp 4,1 Milliarden US-Dollar (3,6 Mrd. Euro) verdient. Das sei mehr gewesen, als von Analysten im Schnitt geschätzt. Vor einem Jahr habe der bereinigte Gewinn wegen niedrigerer Ölpreise nur bei 115 Millionen Dollar gelegen. Im Gesamtjahr habe BP den Sprung zurück in die Gewinnzone geschafft. Nach einem verlustreichen Corona-Jahr habe BP bereinigt um Sondereffekte 12,8 Milliarden Dollar verdient.Für das vierte Quartal solle wie auch in den drei Monaten zuvor eine Dividende von 5,46 Dollar je Schein ausgezahlt werden. BP habe zudem die erneute Aufstockung seines Aktienrückkaufs auf nun insgesamt 4,15 Milliarden Dollar angekündigt. Bislang habe der Vorstand rund 2,65 Milliarden Dollar genannt. Aus dem Betrieb seien dem Konzern im vierten Quartal Finanzmittel (operativer Cashflow) von rund 6,1 Milliarden Dollar zugeflossen.Netto habe BP in den letzten drei Monaten mit rund 2,3 Milliarden Dollar etwa 71 Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient. Das half dem Konzern, seinen Verlust aus dem dritten Quartal zu kompensieren: Nach einem rund 20 Milliarden Dollar schweren Verlustjahr 2020 verdiente BP nun im Gesamtjahr knapp 7,6 Milliarden Dollar, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat den Titel nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 630 Pence belassen. Die großen europäischen Ölkonzerne hätten das vierte Quartal in Folge stark abgeschnitten, weshalb die Konsensschätzungen für die Gewinne weiter steigen sollten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 22. Februar vorliegenden Branchenstudie. Seine Prognosen lägen bereits deutlich über den Konsensschätzungen. Der Experte rechne zudem dank beschleunigter Aktienrückkäufe und steigender Dividenden mit umfangreichen Mittelausschüttungen an die Anteilseigner. BP dürfte zudem schon demnächst eine der stärksten Pipelines mit neuen Öl- und Gasprojekten vorweisen können. TotalEnergies und ENI Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: