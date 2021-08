Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 3,80 Buy UBS AG Jon Rigby 27.07.2021 3,15 Hold HSBC Gordon Gray 22.07.2021 4,80 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 06.07.2021 3,50 Halten Raiffeisen Bank International Bernd Maurer, Oleg Galbur 17.06.2021 4,70 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 11.06.2021 4,75 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 30.04.2021 2,85 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 29.04.2021 3,50 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 28.04.2021 3,13 Hold Deutsche Bank James Hubbard 28.04.2021 3,30 Hold Jefferies & Company Giacomo Romeo 28.04.2021 3,65 Buy Société Générale Irene Himona 28.04.2021 3,50 Sector-perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 27.04.2021

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,406 EUR -0,18% (02.08.2021, 17:58)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,41 EUR +0,06% (02.08.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

289,75 GBp +0,19% (02.08.2021, 17:36)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.08.2021/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 4,80 oder 2,85 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. wird am 3. August die Zahlen zum 2. Quartal 2021 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von J.P. Morgan, Christyan Malek, das höchste Kursziel veranschlagt: 4,80 GBP. Die Einstufung wurde auf "overweight" belassen. Das 2. Quartal sollte einen erneuten Beleg für die anhaltende Kapitaldisziplin der Unternehmen als Grundlage für einen bedeutenden Wendepunkt bei den freien Barmittelzuflüssen liefern, schrieb Malek in einer am 6. Juli vorliegenden Branchenstudie. Bei BP dürften diese höher als geplant ausfallen und zu einer deutlichen Beschleunigung beim Rückkauf eigener Aktien führen. Die jüngst gescheiterte Einigung des Ölverbunds OPEC+ und seiner Kooperationspartner auf höhere Fördermengen sei kurzfristig gut für die Preise. Auch wenn diese Einigung letztlich wohl doch kommen werde, rechne der Analyst diesmal nicht mit einem Preiskollaps wie vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation.Eine der niedrigsten Kursprognosen für BP kommt dagegen von Gordon Gray, Analyst von HSBC, der am 22. Juli das Kursziel für die Aktie von 3,60 auf 3,15 GBP reduziert habe. Gray stuft den Titel weiterhin mit "hold" ein.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Börsenplätze BP-Aktie: