Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,70 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 03.11.2020 2,32 Equal-Weight Morgan Stanley Martijn Rats 03.11.2020 3,35 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 28.10.2020 3,25 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 28.10.2020 2,90 Underperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 28.10.2020 3,40 Buy UBS AG Jon Rigby 28.10.2020 4,25 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 27.10.2020

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,6975 EUR +6,14% (10.11.2020, 16:41)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

2,707 EUR +5,25% (10.11.2020, 16:26)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

240,75 GBp +4,70% (10.11.2020, 16:27)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol Deutschland BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ Other OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol Deutschland: BPE5, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.11.2020/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol Deutschland: BPE5, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 4,70 oder 2,32 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 27. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2020 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Oktober habe der britische Ölkonzern BP auch im dritten Quartal angesichts mauer Ölnachfrage in der Corona-Krise rote Zahlen eingefahren. Unter dem Strich habe für die Aktionäre ein Verlust von 450 Millionen US-Dollar (381 Mio. Euro) gestanden. Vor einem Jahr habe BP einen Fehlbetrag von 749 Millionen Dollar ausgewiesen, im besonders belasteten zweiten Quartal dieses Jahres sogar 16,8 Milliarden Dollar Verlust. Bereinigt um Sonderposten sowie um Bewertungsveränderungen von Ölreserven habe aber zwischen Juli und Ende September ein Gewinn von 86 Millionen Dollar nach 2,25 Milliarden ein Jahr zuvor gestanden. Hier hätten Analysten ebenfalls mit einem Verlust gerechnet.BP-Chef Bernhard Looney habe die Quartalsdividende wie im Vorquartal bei 5,25 US-Cent angesetzt. Da habe BP die Quartalsausschüttung zum ersten Mal seit zehn Jahren gekappt. Im vergangenen Quartal seien Fortschritte beim Schuldenabbau gemacht worden. Die schrittweise Erholung der Ölnachfrage seit dem Frühling scheine sich fortzusetzen, habe es vom Unternehmen geheißen. Insbesondere in Asien ziehe die Nachfrage an. Allerdings sei Form und Geschwindigkeit der Erholung der Weltwirtschaft weiter von der weiteren Ausbreitung der Covid-19-Pandemie abhängig, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Bernstein Research. Das US-Analysehaus hat das Kursziel für BP von 480 auf 470 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "outperform" belassen. Analyst Oswald Clint habe in einer am 3. November vorliegenden Studie seine Schätzungen an die Geschäftszahlen des britischen Ölkonzerns zum dritten Quartal angepasst. BP zähle derweil ebenso wie Equinor und Total zu seinen bevorzugten Branchenwerten, die kurz- und mittelfristig von dem positiven gesamtwirtschaftlichen Umfeld profitieren dürften.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: