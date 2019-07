LT Lang & Schwarz-Aktienkurs BOBST-Aktie:

46,46 EUR -4,76% (24.07.2019, 10:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs BOBST-Aktie:

51,70 CHF -5,57% (24.07.2019, 10:19)



ISIN BOBST-Aktie:

CH0012684657



WKN BOBST-Aktie:

764529



Ticker-Symbol BOBST-Aktie:

4J7



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BOBST-Aktie:

BOBNN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BOBST-Aktie:

BBBSF



Kurzprofil BOBST Group SA:



Die BOBST Group SA (ISIN: CH0012684657, WKN: 764529, Ticker-Symbol: 4J7, SIX Swiss Ex: BOBNN, Nasdaq OTC-Symbol: BBBSF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen und Services für die Substratverarbeitung, den Druck und die Weiterverarbeitung in den Bereichen Etiketten, flexible Materialien, Faltschachteln und Wellpappe.



Das 1890 von Joseph Bobst in Lausanne, Schweiz, gegründete Unternehmen BOBST ist in mehr als 50 Ländern vertreten, besitzt 14 Produktionsstätten in 8 Ländern und beschäftigt mehr als 5 600 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2018 endete, einen Umsatz von CHF 1 635 Millionen. (24.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BOBST-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die BOBST-Aktie (ISIN: CH0012684657, WKN: 764529, Ticker-Symbol: 4J7, SIX Swiss Ex: BOBNN, Nasdaq OTC-Symbol: BBBSF).Nach der Gewinnwarnung von letzter Woche hätten die heute präsentierten Halbjahreszahlen keine Überraschung mehr dargestellt. BOBSTs 1H19-Umsatz sei um 3,4% (-2,0% in Lokalwährung) gesunken, dies als Folge der schwachen Entwicklung der Einheit Web-fed (-13,8% J/J), die wiederum mit der stagnierenden Nachfrage in den reifen Märkten sowie China zusammengehangen habe. Angesichts des Risikos einer weiteren Eskalation des Handelsstreits USA-China sowie den Nachhaltigkeitsplänen diverser Markeninhaber seien weitere Investitionen vorerst sistiert worden.BOBSTs EBIT-Marge sei auf 2,0% gefallen (1H18: 4,6%), bedingt durch die tiefere Kapazitätsauslastung, den ungünstigen Produktmix sowie den Preisdruck bei Sheet-fed. Auftragseingang sinke um 15%: Der Auftragseingang sei im Vorjahresvergleich um 15% gesunken und spiegele damit die Schwäche des aktuellen Marktumfelds wider. Als Folge hiervon sei auch der Auftragsbestand um 9% gesunken.Wie bereits letzte Woche mitgeteilt, rechne das Unternehmen im GJ19 mit einem Umsatz ungefähr auf Vorjahresniveau und einem EBIT-Margenrückgang von unter 5%. Der Verkauf von nicht benötigten Grundstücken und Gebäuden in Frankreich und den USA könnte sich in den kommenden zwölf bis 18 Monaten günstig aufs EBIT auswirken (VontE: plus CHF 30 bis 35 Mio.).Pomrehn bereite Sorge, dass der Preisdruck, dem BOBST zurzeit ausgesetzt sei, struktureller Natur und nicht nur kurzfristig sei, denn neue Marktteilnehmer würden den Wettbewerb anheizen, während die beschleunigte Konsolidierung unter den Kunden deren Preisverhandlungsmacht ggü. BOBST stärke. Kurzfristig falle es Pomrehn schwer, positive Impulsgeber auszumachen, da zunächst die Konsensschätzungen nach unten korrigiert werden müssten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BOBST-Aktie: