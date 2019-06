Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

40,415 EUR -0,85% (25.06.2019, 13:42)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (25.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Mit dem Handelsstreit und der damit verbundenen Öffnung des chinesischen Finanzmarktes plane BNP Paribas sein Geschäft im chinesischen Markt auszuweiten. Mit der Überprüfung einer Bewerbung auf eine Wertpapierhandelslizenz gehe BNP Paribas erste Schritte in Richtung Vermögensverwaltung am chinesischen Markt. Bereits im Dezember letzten Jahres habe BNP Paribas als dritte internationale Bank nach HSBC und Standard Chartered eine Lizenz als lead underwriter für Yuan-gezeichnete Anleihen, sog. Panda-Anleihen erhalten. Und auch auf dem Schweizer Finanzmarkt wolle BNP Paribas sein Vermögensverwaltergeschäft erweitern, um so auch vermehrt vermögende Schweizer Kunden zu betreuen. Das in Q1/2019 erreichte operative Ergebnis von 1,93 (Vj.: 1,92) Mio. Euro habe auf Vorjahresniveau gelegen. Die operativen Aufwendungen seien um 2,3% y/y gestiegen, weshalb sich die Aufwand-Ertragsquote gegenüber dem Vorquartal mit 75,8% (Q4/2018: 75,6%) kaum verändert habe, sie habe aber unterhalb der Quote in Q1/2018 (76,5%) gelegen. Hinsichtlich der Zielsetzung bis 2020 sehe sich die BNP Paribas auf Kurs. So werde bis 2020 bei den Gesamterträgen ein CAGR >= 1,5% (Basis 2016) angepeilt, bei gleichzeitigen kumulierten Kosteneinsparungen bis 2021 von 3,3 (seit 2017 erreicht: 1,3) Mrd. Euro.Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein Kursziel von 50,00 Euro (Sum-of-the-Parts-Modell) und ändert aufgrund eines Aufwärtspotenzials von über 15% sein Rating für die BNP Paribas-Aktie von "halten" auf "kaufen". (Analyse vom 25.06.2019)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:40,475 EUR -0,67% (25.06.2019, 11:51)