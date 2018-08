Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (27.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Das Wertpapier habe seit der letzten Kommentierung (01.08.) trotz überzeugender Quartalszahlen weiter unter Druck (-7%) gestanden. Ursächlich sei insbesondere der Teufelskreis aus kollabierender Türkischer Lira (seit 01.08.: -17%; seit Jahresbeginn: -35% (jeweils gegenüber Euro)) bei gleichzeitig steigender Inflation und Zinsen in der Türkei. BNP Paribas sei über die Türk Ekonomi Bankasý (TEB) in der Türkei aktiv. Im Geschäftsjahr 2017 seien in der Region rund 1,2% des EBT (Konzern) erzielt worden.Um dem weiteren Kursverfall der Lira Einhalt zu bieten, rechne der Analyst in seinem Basisszenario (trotz Präsident Erdogan als erklärtem Gegner höherer Zinsen) mit weiteren Leitzinserhöhungen (aktuell: 17,75%; 01.06.2018: 16,50%; 24.11.2016: 8,00%). Es werde zu steigenden Refinanzierungskosten führen, die nicht vollständig über Kreditausleihungen an Kunden weitergegeben werden könnten. Ferner unterstelle er eine deutlich höhere Risikovorsorge (S&P rechne für 2019 mit einer Rezession in der Türkei). Er habe seine Ergebnisprognosen (EPS 2018e: 6,09 (alt: 6,12) Euro; EPS 2019e: 6,51 (alt: 6,72) Euro) reduziert.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Votum für die BNP Paribas-Aktie. Das Kursziel sei von 72,00 auf 70,00 Euro gesenkt worden. Die ökonomischen Verwerfungen in der Türkei sollten bis auf Weiteres auf dem Sentiment der Aktie lasten. Jedoch sei das direkte Exposure überschaubar. (Analyse vom 27.08.2018)