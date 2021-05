Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

54,03 EUR +1,18% (04.05.2021, 15:36)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

53,95 EUR +0,92% (04.05.2021, 15:38)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (04.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Das Q1-Zahlenwerk sei besser als erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür seien die verbesserte Aufwands-Ertragsquote sowie eine niedriger als erwartete Kreditrisikovorsorge gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 31.03.2021) hätten nach Meinung des Analysten auf einem stabilen Niveau gelegen. BNP Paribas habe keine neuen Informationen zum geplanten Strategieplan bis 2025 bekannt gegeben. Eine konkrete Guidance für das laufende Geschäftsjahr sei erneut nicht veröffentlicht worden.Aufgrund der in Europa nun an Geschwindigkeit gewinnenden Impfprogramme rechne Lennertz mit einer baldigen Stabilisierung der Wirtschaftslage, da es nun zu Öffnungsperspektiven und Reduzierungen von Lockdown-Maßnahmen kommen könne, die sich auch positiv auf die Ertragslage der Bank auswirken würden. Dennoch rechne der Analyst damit, dass Auswirkungen durch die Lockdown-Maßnahmen auch in diesem Jahr eine entscheidende Rolle bei der Ertragslage der Bank spielen würden. Lennertz lasse seine Prognosen vorerst unverändert.Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bewertet die BNP Paribas-Aktie bei einem von ihm erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 45 Euro auf 55 Euro erhöht. (Analyse vom 04.05.2021)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: