XETRA-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

56,39 EUR -0,48% (02.12.2021, 12:08)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

56,31 EUR -0,49% (02.12.2021, 12:29)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Euronext Paris-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (02.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) unter die Lupe.Europäische Banktitel seien seit Ende letzter Woche stark unter die Räder gekommen. Die neue Coronavirus-Variante aus Südafrika habe für einen Abverkauf in der Branche gesorgt. Es gebe aber auch Titel, die sich resistenter zeigen würden und besser aufgestellt seien als die Konkurrenz. Dazu gehöre sicherlich die französische BNP Paribas - auch wegen der Dividende.Die BNP Paribas sei als Universalbank breit diversifiziert und sei bisher im Branchenvergleich sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Die Bewertung der Aktie sei nach dem Rücksetzer der letzten Tage mit einem für 2022 erwarteten KGV von 8 sogar unter den Schnitt der Peers von 9 gerutscht. Das sei historisch günstig: In den vergangenen zehn Jahren sei die BNP Paribas-Aktie im Schnitt mit einem KGV von über 20 gehandelt worden.Attraktiv für Anleger sei bei dem französischen Finanzkonzern auch die Ausschüttungspolitik. Für das Geschäftsjahr 2021 werde eine Dividendenrendite von 6,7% erwartet. Das sei mehr als die meisten Sektoren in Europa abwerfen und auch in der Finanzbranche über dem Durchschnitt. Sicher sei die Rendite durch den Rückgang des Kurses zuletzt noch etwas gestiegen. Allerdings gehöre die BNP Paribas schon länger zu den Dividendenhoffnungen in Europa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: