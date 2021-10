Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

57,03 EUR -1,25% (28.10.2021, 12:41)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

56,98 EUR -1,45% (28.10.2021, 12:48)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Euronext Paris-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (28.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bilanzsaison laufe auf Hochtouren, auch immer mehr europäische Großbanken würden ihre Zahlen veröffentlichen. Nach der Deutschen Bank sei nun morgen die französische BNP Paribas an der Reihe. Die Universalbank sei bisher sehr gut durch die Pandemie gekommen, für Anleger sei das Papier aufgrund der Bewertung und der üppigen Dividende interessant.Der Konsens erwarte bei der BNP einen Vorsteuergewinn von 3,13 Milliarden Euro gegenüber 2,67 Milliarden vor einem Jahr. Die Erträge sollten mit 11,1 Milliarden Euro ebenfalls zugelegt haben (Q3/2020: 10,9 Milliarden Euro). Der Fokus werde auch bei den Franzosen auf dem Investmentbanking liegen.Diese Sparte schwächele derzeit vor allem im Handel, die M&A-Geschäfte würden dagegen wie geschmiert laufen. Im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen würden die Experten von Bloomberg Intelligence für das dritte Quartal Erlöse von 1,02 Milliarden Euro und somit einen Rückgang von 18 Prozent erwarten. Damit befände sich die BNP in bester Gesellschaft mit den Peers. Im Aktienhandel sei man auch stark vertreten, hier könnte aufgrund des Börsenbooms ein Plus von 24 Prozent auf 580 Millionen Euro stehen.Investierte geben kein Stück aus der Hand und setzen auf höhere Ausschüttungen im kommenden Jahr sowie eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Interessierte Anleger sollten die Zahlen abwarten und vielleicht bei möglichen Rücksetzern demnächst zum Zug kommen. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link