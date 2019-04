Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Automobilhersteller BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hat Freitag nachbörslich noch mit einer Gewinnwarnung überrascht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten unter den Einzelwerten dieAktien der neu in den Leitindex aufgenommenen DowDupont (ISIN: US2635342080, WKN: 850394, NYSE Ticker-Symbol: DWDP)-Abspaltung Dow Inc. (ISIN: US2605571031, WKN: A2PFRC, NYSE Ticker-Symbol: DOW) hervorgeragt. Ein prominentes Analystenhaus habe sich in der Erstanalyse vorsichtig gezeigt. Das Unternehmen sei im Vergleich zu den Papieren der engsten Konkurrenten überbewertet. Die Aktie habe um 4,14 % eingebüßt und sei damit die schwächste im Dow Jones gewesen.Die US-Bank JP Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) werde diese Woche Freitag die Berichtssaison für das erste Quartal einleiten. (08.04.2019/ac/a/m)