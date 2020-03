Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

51,02 EUR (09.03.2020)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (10.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Dr. Norbert Kalliwoda von DR. KALLIWODA Research:Dr. Norbert Kalliwoda, Aktienanalyst von Dr. Kalliwoda Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Für Q4/ 2020 (Veröff. am 18. März.) erwarte der Analyst aufgrund der saisonalen Stärke einen Umsatz von 26,18 Mrd. Euro und ein EBIT von 2,737 Mrd. Euro. Für das Gesamtjahr 2019 schätze er den Umsatz auf 101,0 Mrd. Euro und ein EBIT von 7,816 Mrd. Euro.BMW habe neue Impulse durch seinen neuen Vorstandsvorsitzenden erhalten und werde sich zukünftig stärker auf sein Kerngeschäft Autoherstellung konzentrieren. Durch die regional diversifizierten Produktionsnetzwerke könne BMW mithilfe von externen Fremdproduzenten flexibel auf Handelshemmnisse und kurzfristige Schocks wie dem Coronavirus reagieren und Effekte aus diesem Bereichen abfedern. Der strategische Schwerpunkt von BMW liege in den kommenden Jahren im Ausbau ihres elektrischen Fahrzeugangebots, was für die Erfüllung der CO2 Vorgaben der EU wichtig sei.BMW stehe vor großen Herausforderungen mit der sich abkühlender Weltwirtschaft und dem Wandel der Mobilität. Es scheinen jedoch langfristige Lösungsansätze bzw. Umorientierungen vorhanden, wodurch es kurzfristig zwar zu Rückschlägen, auch im Bezug auf den Aktienkurs, kommen dürfte, sich aber langfristig ihre Investitionen in die E-Mobilität und die bessere Positionierung an Zukunftsmärkten bezahlt machen sollte.Daher sieht Dr. Norbert Kalliwoda, Aktienanalyst von Dr. Kalliwoda Research, die BMW Aktie im Moment als "buy" mit einem Kursziel von 56,53 Euro an. Dies entspreche einem Kurspotenzial von 12%. (Analyse vom 09.03.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:52,74 EUR +6,55% (10.03.2020, 08:37)