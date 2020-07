ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (27.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Auf einer neuen Grundlage definiere der BMW-Vorstand Oliver Zipse klare Öko-Ziele für die nächsten zehn Jahre. Ihre Entwicklung solle jährlich gemessen werden. Damit setze sich BMW unter allen deutschen Autobauern die strengsten Vorgaben, so die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS).Ab sofort solle bei BMW der gesamte Lebenszyklus eines Pkw in die Öko-Rechnung fließen, nicht nur der Verbrauch je gefahrenem Kilometer. Der Premkum-Hersteller definier für jedes Glied der Wertschöpfungskette Umweltziele, beginnend mit Gewinnung von Rohstoffen über Produktion und Einsatz des Automobils bis hin zu Recycling von Blech und Batterien. Das Konzept sehe vor, neue wissenschaftliche Messmethoden einzuführen - zum Nachteil des Konzerns. Laut der Guideline sei künftig mit 200.000 Kilometer Lebensleistung eines Pkw zu rechnen, statt wie bisher mit 150.000. In den kommenden Tagen wolle BMW weitere Details zu der geänderten Aufstellung bekanntgeben.Auch wenn der bayerische Konzern den Launch für den vollelektrischen i4 für das kommende Jahr bestätigt habe und sich gut für die Zukunft aufgestellt sehe, sollten Anleger bei BMW zunächst weiter an der Seitenlinie verharren. "Der Aktionär" sehe derweil VW als Spitzenreiter unter den deutschen Autobauern, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:59,98 EUR +0,13% (27.07.2020, 13:50)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:59,91 EUR -0,51% (27.07.2020, 13:40)