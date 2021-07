Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

85,30 EUR -0,85% (07.07.2021, 13:12)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (08.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BMW: US-Autoverkäufe kommen wieder in Fahrt, Anleger halten sich dennoch zurück - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Autoverkäufe in den USA kämen nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder in Fahrt. Davon würden auch die deutschen Hersteller profitieren. So habe Volkswagen seinen US-Absatz zwischen Anfang April und Ende Juni gegenüber dem stark von der Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum um 72 Prozent auf 120.520 Neuwagen steigern können - das beste Verkaufsergebnis in einem Quartal seit 1973. BMW habe noch stärker zugelegt. Der Autobauer sei im zweiten Jahresviertel nach eigenen Angaben in den USA 96.561 Neuwagen unter eigener Marke los geworden, ein Anstieg von knapp 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Tochter Mini habe ein Plus von 77 Prozent geschafft.Anleger würden sich dennoch zurückhalten: Die BMW-Aktie notiere auf Sicht von drei Monaten nahezu unverändert. Gründe dafür gebe es mehrere. Einer davon: Die Ausbreitung der ansteckenderen Virusvariante Delta. Diese könnte den Wirtschaftsaufschwung etwas verzögern, habe es aus dem Handel geheißen. Die Aktie habe sich zudem sehr gut entwickelt - binnen zwölf Monaten sei es um mehr als 46 Prozent nach oben gegangen. Allein deswegen würden Investoren immer häufiger zu Gewinnmitnahmen tendieren.Sorgen bereite Anlegern außerdem der branchenweite Chipmangel. Wegen der Knappheit bei Halbleitern hätten die Autohersteller weltweit im ersten Quartal 1,4 Mio. Autos weniger produziert, im zweiten Quartal dürften es 1,6 Mio. werden, rechne die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group vor. Für das gesamte Jahr 2021 dürften sich die Ausfälle auf vier bis sechs Mio. Fahrzeuge belaufen. Und als wäre das noch nicht genug, müsse sich die Branche auch noch mit höheren Rohstoffkosten herumschlagen.BMW rechne in diesem Jahr mit Gegenwind bei den Rohmaterialpreisen von bis zu einer Mrd. Euro, weil nach der Corona-Krise viele Rohstoffe und Vorprodukte knapp und schlecht lieferbar seien, unter anderem Stahl. Zwar würden die Münchener mit ihrem bereits vor der Krise gestarteten Sparprogramm dagegen halten und hätten angekündigt, die Produktionskosten weiter zu senken. Angesichts der derzeitigen Gemengelage dürfte die Aktie aber vorerst weiter nur schwer vorankommen. (Ausgabe 26/2021)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:85,42 EUR -1,08% (07.07.2021, 13:28)