Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (13.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) zu halten.Während die Automobil-Industrie weltweit vor nie dagewesenen Umbrüchen stehe, hätten in den letzten Quartalen zusätzlich neue Handelsbarrieren das Wirken der Unternehmen erschwert. Insbesondere die deutschen Hersteller Daimler und BMW würden unter dem chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt leiden, da sie jeweils eine deutlich fünfstellige bzw. sechsstellige Anzahl an Autos von Amerika nach China verschiffen würden. Strafzölle zwischen der Europäischen Union und den USA seien bei weitem noch nicht vom Tisch. Sollte Donald Trump diese doch noch einführen, träfe er damit vor allem die deutschen Automobil-Konzerne, die alle jährlich mehr als 300.000 Autos in den USA verkaufen würden, davon jeweils mehr als 200.000 Importfahrzeuge. Die französischen Automobil-Konzerne Renault und Peugeot hingegen würden ihre Fahrzeuge in den USA gar nicht offerieren, und FIAT verkaufe dort nur relativ wenige Einheiten. Strafsteuern zwischen der EU und den USA wären also Strafsteuern für deutsche Hersteller!Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft den Automobilsektor unverändert mit "neutral" ein und bewertet die BMW-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 80,00. (Analyse vom 13.11.2018)