Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

69,69 EUR -1,29% (16.05.2019, 16:21)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (16.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Auf der heutigen Hauptversammlung müsse der Vorstandsvorsitzende des bayerischen Premium-Herstellers mit Gegenwind rechnen. Die Stimmung der Anleger habe sich gegenüber der BMW-Aktie weiter verschlechtert. Eine fehlende Elektrostrategie und die Kartellvorwürfe aus Brüssel würden die Laune verderben.Bei den deutschen Autobauern gehr es um die grundsätzliche Frage, wer schnell den Umbruch weg von den lukrativen Verbrennern hin zu Elektro- und Wasserstoffautos, selbstfahrenden Autos sowie neuen Mobilitätsdiensten hinbekommr. BMW wolle sich die künftigen Kerntechnologien offenhalten. Dies sei eine riskante Wette. Den Vorsprung, den Vorstandschef Harald Krüger von seinem Vorgänger durch die Entwicklung des i3 und i8 vererbt bekommen habe, habe der CEO bereits verspielt. BMW laufe mit der aktuellen Strategie Gefahr, den Anschluss an Volkswagen, Tesla und die chinesische Konkurrenz weiter zu verlieren.Zudem sehe sich BMW aktuell Kartellvorwürfen aus Brüssel gegenüber. Die Autobauer Daimler, VW und BMW sollten sich demnach zu Technologien der Abgasreinigung illegal abgesprochen haben.Eine Strafe im Kartellverfahren sei keinesfalls sicher. Dennoch belaste die drohende Strafe von immerhin 8,6 Mrd. Euro die BMW-Aktie. Zusammen mit der fragwürdigen Strategie der Konzernführung und den Querelen aus dem Weißen Haus ergebe sich kein positives Investmentszenario. Aktuell notiere die BMW-Aktie nur knapp über dem wichtigen Widerstand bei 67 Euro. Solle dieser durchbrochen werden, warte ein Rücksetzer bis zur Unterstützung bei 63,38 Euro. Sollte das Papier auch dort keinen Halt finden, gebe es bis 50 Euro keine nennenswerten Unterstützungen mehr. Finger weg, rät Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:69,68 EUR -0,46% (16.05.2019, 16:08)