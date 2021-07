Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

85,42 EUR -1,08% (07.07.2021, 13:28)



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

85,30 EUR -0,85% (07.07.2021, 13:12)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (07.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Starke Zahlen von BMW: Der Premium-Autobauer sei mit einem kräftigen Absatzplus im ersten Halbjahr aus der Krise gekommen. 1,34 Millionen Fahrzeuge der Konzernmarken BMW, Mini und Rolls-Royce hätten sowohl ein Absatzplus von 39,1 Prozent gegenüber dem von Corona gebremsten Vorjahreszeitraum als auch einen absoluten Rekordwert für die Münchner bedeutet, wie sie am Mittwoch mitgeteilt hätten. Zum Vorkrisenniveau aus dem ersten Halbjahr 2019 stehe ein Plus von 7,1 Prozent.Treiber für die Erholung seien starke Zuwächse sowohl in China, als auch in Europa und den USA gewesen. Die Kernmarke BMW habe um 39,9 Prozent auf 1,18 Millionen Autos zugelegt. Damit überhole BMW auch knapp seinen Erzrivalen Mercedes-Benz aus dem Daimler-Konzern, dessen Kernmarke bei 1,16 Millionen Autos gelandet sei."Wir sind auf Kurs, in diesem Jahr ein solides und profitables Absatzwachstum zu erzielen", habe Vertriebsvorstand Pieter Nota gesagt. "Besonders erfreulich ist, dass wir den Absatz unserer elektrifizierten Fahrzeuge mehr als verdoppeln konnten."Fakt sei: BMW-Vorstand Oliver Zipse habe die Zügel angezogen und wolle mit seinem Team mehr Stromer ausrollen. Das passe.An der Börse sei BMW momentan 52 Milliarden Euro schwer. Das Papier sei ebenso wie die Anteilscheine von VW und Daimler zuletzt abverkauft worden. Support gebe es von der horizontalen Unterstützung bei 85,00 Euro.Was die Aktien betrifft, so bleibt Volkswagen erste Wahl und sollte, was die Performance angeht, am Jahresende die Nase vorne haben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Auf Platz 2 folge Daimler. (Analyse vom 07.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: