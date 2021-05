Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

84,94 EUR +1,86% (07.05.2021, 12:34)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (07.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 80 auf 82 Euro.Der bayerische Premium-Hersteller reihe sich mit seinen starken Ergebnissen in die Reihe der der Corona-Krise mit guten Q1-Zahlen trotzenden Autokonzerne ein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem gelte weiterhin die Erkenntnis: Premium gehe in der Corona-Krise besser als Masse. Getragen worden seien die Verkaufszahlen erneut insbesondere vom wichtigsten Absatzmarkt China. Ohne das Reich der Mitte hätte das Auslieferungsplus des Konzerns "nur" bei 12,7% gelegen, inklusive China liege es bei erstaunlichen 33,4%, wenngleich Q1 2020 deutlich stärker durch Corona belastet gewesen sei als Q1 2021. Für das laufende Jahr 2021 erwarte Schwope für den weltweiten Automobilmarkt aufgrund der relativ niedrigen Ausgangsbasis infolge der Corona-Krise ein Wachstum zwischen 8 und 15%. Auch mit Blick auf das starke erste Quartal habe Schwope seine Schätzungen angehoben. Den Ausblick des Vorstands halte er für sehr konservativ. Ein Übertreffen des ausgegebenen Margenziels käme nicht überraschend. Habe BMW vor 8 Jahren bei der Elektromobilität noch stark vorangetrieben, sei es seit einigen Jahren mit der Avantgarde vorbei, wenngleich mit Elektroautos auch erst infolge von verschärften Emissionsvorschriften, Skaleneffekten und massiven staatlichen Subventionen Geld zu verdienen sei.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die BMW-Stammaktie und hebt das Kursziel für von 80 auf 82 Euro an. (Analyse vom 07.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:85,01 EUR +1,47% (07.05.2021, 12:49)