Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (20.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 92,00 Euro auf 93,00 Euro.Der BMW-Konzern sei nach Meinung des Analysten sehr stark in das Geschäftsjahr 2021 gestartet, was aber in Anbetracht der Absatzzahlen für das Q1 2021, der Aussagen des Finanzvorstands Peter im Vorfeld sowie der Eckdaten des Hauptkonkurrenten Daimler keine völlige Überraschung darstelle. Gemäß den Q1-Eckdaten sei das Konzern-EBT auf 3.757 (Vj.: 798; Q1 2019: 762) Mio. Euro gestiegen. Die EBIT-Marge im Kernsegment Automobile habe sich deutlich auf +9,8% verbessert (Q4 2020: +7,7%; Q1 2020: +1,3%; Q1 2019: -1,6%), wobei das Q1 2020 u.a. durch die Covid-19-Pandemie und das Q1 2019 durch eine Rückstellung für kartellrechtliche Risiken belastet gewesen seien. Zudem sei zu berücksichtigen, dass diese Kenngröße nicht direkt vergleichbar mit der EBIT-Marge von Mercedes-Benz Cars & Vans (Q1 2021: 14,3%) sei, da bei BMW das wichtige China-Geschäft (at-Equity) erst im Finanzergebnis und damit nicht im EBIT (sondern erst ab EBT) erfasst sei (bei Daimler sei das China-Geschäft (ebenfalls at-Equity) dagegen bereits im EBIT erfasst). Der freie Cashflow des Automobil-Geschäfts habe sich signifikant auf +2.522 (Vj.: -2.218; Q1 2019: -559) Mio. Euro verbessert.Im Rahmen der Q1-Eckdaten habe BMW keine Aussagen zum Ausblick für das Gesamtjahr 2021 (u.a. deutlicher Anstieg (bedeutet: >10% y/y) des Konzern-EBT; EBIT-Marge des Automobil-Geschäfts: 6% bis 8%) getätigt. Auch wenn sich die Q1-Entwicklung nach Erachten des Analysten nicht so fortschreiben lasse, stelle das Startquartal eine sehr gute Basis für das Erreichen der Gesamtjahres-Ziele dar.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% bestätigt Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die BMW-Stammaktie. (Analyse vom 20.04.2021)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:88,26 EUR -0,66% (20.04.2021, 10:42)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:88,21 EUR +0,58% (20.04.2021, 10:27)