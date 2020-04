Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

50,09 EUR +2,12% (07.04.2020, 08:43)



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

48,56 EUR (06.04.2020)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (07.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Auch der Autobauer BMW bekomme die Folgen der Corona-Krise deutlich zu spüren. So hätten die Absatzzahlen im ersten Quartal deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen. Dennoch könne die Aktie zu Beginn der neuen Handelswoche deutlich zulegen. "Der Aktionär" zeige, wie Anleger jetzt mit BMW verfahren sollten.In den ersten drei Monaten dieses Jahres habe BMW weltweit 477.111 Fahrzeuge abgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr seien die Auslieferungen um 20,6 Prozent zurückgegangen. Besonders schwach habe sich der chinesische Absatzmarkt entwickelt: Nach drei Monaten betrage das Absatzminus 30,9 Prozent.Doch auch in Europa und den USA hätten sich die Auswirkungen des Coronavirus mit minus 18,3 bzw. minus 17,4 Prozent deutlich gezeigt. Im europäischen Raum seien aufgrund der Epidemie derzeit gut 80 Prozent aller Händlerbetriebe geschlossen, in den USA seien es rund 70 Prozent.Gleichzeitig sei die Anzahl der elektrifizierten Fahrzeuge im ersten Jahresviertel gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,9 Prozent auf 30.692 Fahrzeuge gestiegen. Pieter Nota, Mitglied des Vorstands der BMW Group AG, sehe den Autobauer daher weiterhin auf Kurs, die CO2-Zielwerte der EU zu erreichen.Zudem habe der Konzern angekündigt, den Produktionsstopp in seinen europäischen und nordamerikanischen Werken vorerst bis zum 30. April zu verlängern. Aufgrund der Corona-Pandemie sei mit einem weiteren Rückgang der Nachfrage auf den weltweiten Automobilmärkten zu rechnen, wie BMW mitgeteilt habe.Nachdem starken Crash der vergangenen Handelswochen habe sich die Aktie inzwischen wieder stabilisieren können.Mutige Anleger mit langem Atem können das aktuelle Kursniveau für den Aufbau einer ersten Position nutzen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Zur Absicherung sollte dabei ein Stopp bei 38,15 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 07.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link