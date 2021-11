XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

90,06 EUR +0,11% (04.11.2021, 12:30)



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Münchener Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 86 Euro auf 92 Euro.Das Q3-Zahlenwerk (Absatzrückgang, moderater Umsatzanstieg, deutliche Ergebnisverbesserungen) sei ergebnisseitig deutlich besser als von Diermeier und dem Markt erwartet ausgefallen. Die Knappheit an elektronischen Bauteilen habe sich in Q3 "nur" absatzseitig negativ ausgewirkt (Umsatz- und Ergebnisentwicklung habe hingegen u.a. von höheren Absatzpreisen (wegen der Knappheit) profitiert). Die Nettoliquidität des Kernsegments Automobile stelle sich nach Erachten des Analysten als sehr solide dar (per 30.09.2021: 22,39 Mrd. Euro).Der Ende September teilweise angehobene Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sei wiederholt worden. Das BMW-Management habe davor "gewarnt", dass das Q4 gegenüber Q1-Q3 leicht abfalle. Diermeier habe seine Erwartungen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS (Stämme) 2021e: 17,65 (alt: 15,36) Euro; EPS (Stämme) 2022e: 15,65 (alt: 13,02) Euro). Er rechne für das kommende Geschäftsjahr nach wie vor mit einem Gewinnrückgang (ggü. 2021e, wegen zahlreicher positiver Sonder-/Einmaleffekte).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die BMW-Stammaktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 04.11.2021)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:90,03 EUR +0,09% (04.11.2021, 12:41)