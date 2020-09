ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (28.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die LupeMit der "Auto China 2020" in Peking habe am vergangenen Wochenende die erste große internationale Automesse seit Ausbruch der Corona-Krise stattgefunden. China sei der wichtigste Automarkt der Welt und gleichzeitig der Leitmarkt in Sachen Elektromobilität.BMW habe die Bühne genützt, um neue Details zur Strategie vorzustellen und bei Anlegern einige Pluspunkte zu sammeln. Auf der Messe habe der bayerische Premium-Hersteller einige neue Autos vorgestellt, darunter die M3-Limousine und das M4-Coupé. BMW habe zudem den ersten vollelektrischen iX3, das i4-Konzeptcar und den neuen 5er Plug-in-Hybrid gezeigt. Zudem wolle der Autobauer in diesem Jahr 17 neue Modelle in China einführen. Dies habe BMW-Landeschef Jochen Goller am Samstag auf der Automesse angekündigt. Darünber hinaus habe sich BMW das Ziel gesetzt, bis 2050 rund 7 Mio. Elektroautos auf den Straßen haben zu wollen.So denn sei auch BMW bei der der Auswahl der Automobil-Aktien auf dem deutschen Kurszettel nicht die erste Wahl. Das Papier sei im Bereich von 59,50 Euro auf eine Unterstützung getroffen. Unterstützung habe auch die 38-Tage-Linie geboten. In einem freundlichen Gesamtmarkt liege das nächstes Kursziel auf dem Weg nach oben bei 64,75 Euro. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:61,28 EUR +2,39% (28.09.2020, 15:35)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:61,22 EUR +3,66% (28.09.2020, 15:22)