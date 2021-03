Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (18.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Aktie von Volkswagen habe in den letzten Tagen deutlich zugelegt. Der "Power Day" habe die Strategie von CEO Herbert Diess und Co für die nächsten Jahre deutlich gemacht. Auch das Papier von Daimler liege nach wie vor gut in der Spur. Gute Zahlen und die geplante Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte hätten die Aktie weiter angetrieben. Was aber mache das Papier von BMW?BMW gehe trotz Corona-Unsicherheiten mit Zuversicht in das neue Jahr und ziehe bei der Elektrostrategie das Tempo an. Vorstandschef Oliver Zipse rechne mit mehr Schwung in den Geschäften, die Gewinne sollten deutlich zulegen, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe.In der wichtigen Autosparte würden die Münchener wieder eine Marge wie zuletzt vor der Krise anpeilen - gleichzeitig schärfe Zipse bei den Zielen für die Elektroantriebe in diesem Jahrzehnt nach. Außerdem wolle er dem Konzern mit einer neuen Produktgeneration ab 2025 stärker seinen Stempel aufdrücken.BMW wolle vor Zinsen und Steuern in der Autosparte dieses Jahr 6 bis 8 Prozent vom Umsatz als Gewinn behalten. Vergangenes Jahr sei die Marge von zuvor schon ungewohnt schwachen 4,9 auf 2,7 Prozent eingebrochen, weil im Frühjahr in Europa wochenlang kaum Autos hätten verkauft werden können. In der zweiten Jahreshälfte habe sich das Geschäft aber schon wieder deutlich gebessert."Wir sind mit hoher Dynamik in das neue Jahr gestartet und wollen schnellstmöglich wieder an das Vorkrisenniveau anknüpfen - und darüber hinausgehen", so Zipse. Im Januar und Februar zusammengenommen, habe der Absatz weltweit rund ein Viertel über dem Vorjahreswert gelegen.Auch BMW könne das Tempo erhöhen, habe Jefferies-Analyst Philippe Houchois unter anderem im Hinblick auf einen früheren Start des sportlichen Batterieautos i4 kommentiert, von dem sich BMW auch einen stärkeren Stand im Wettbewerb mit dem US-Elektropionier Tesla verspreche. Goldman Sachs-Experte George Galliers habe bei der Margenprognose zwar zuvor mit etwas weniger kalkuliert - gewichtige Investoren hätten aber wohl mit der nun angepeilten Größenordnung bereits gerechnet. Galliers Kursziel für BMW laute 82 Euro.Dieses Jahr bringe BMW mehrere reine Batterieautos auf den hiesigen Markt, neben dem i4 auch den vollelektrischen SUV iX3 und später auch das noch größere Technologieflaggschiff iX, ebenfalls ein Stadtgeländewagen. 2023 wolle BMW in 90 Prozent seiner heutigen Marktsegmente mit einem rein elektrischen Modell vertreten sein. "Wir gehen mit unserem vollelektrischen Angebot bewusst in die Breite und bleiben nicht in der Nische", so Zipse. Ab 2025 solle dann eine ganzheitliche neue Produktausrichtung das Wachstum auch im Zeitalter von Elektro, Vernetzung und autonomem Fahren sichern. Zipse wolle damit dem Konzern einen neuen Impuls vor allem für die Jahre nach 2030 geben, wie er gesagt habe.Volkswagen bleibe aktuell die erste Wahl unter den deutschen Auto-Herstellern. Gefolgt von Daimler, wobei Daimler in den letzten Monaten eine glänzende Performance aufs Parkett gelegt habe. BMW setze auf Elektroautos und Hybride.Für den "Aktionär" ist das nicht die beste Strategie der drei deutschen Hersteller, so Jochen Kauper. Wer es etwas spekulativer möge, für den seien die E-Mobility-Player Nio und Xpeng nach dem Kursrutsch um bis zu 63 Prozent vom hoch (Xpeng) durchaus wieder einen Blick wert. (Analyse vom 18.03.2021)