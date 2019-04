Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BMW-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

73,50 EUR -0,39% (08.04.2019, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

73,70 EUR +2,79% (08.04.2019, 11:04)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (08.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die BMW-Aktie stehe am Montag deutlich unter Druck. Hintergrund: Die Autokonzerne hätten nach Erkenntnissen der EU-Wettbewerbshüter illegale Absprachen zu Technologien der Abgasreinigung getroffen. Dies habe die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitgeteilt. Als Reaktion drauf werde BMW eine Rückstellung in Höhe von rund einer Milliarde Euro bilden.Keine guten News für alle BMW-Aktionäre. Die Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen & Co sollten sich bei der Einführung von SCR-Katalysatoren für Dieselmotoren und von Feinstaub-Partikelfiltern für Benzinmotoren (OPF) unerlaubterweise abgesprochen haben. Diese Absprachen seien bei Treffen der Automobilhersteller in den sogenannten 5er-Kreisen getroffen worden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es ein Verstoß gegen europäisches Kartellrecht - auch wenn es sich nicht um Preisabsprachen handle. BMW erwarte von der EU-Kommission einen "Bußgeldbescheid in signifikanter Höhe".Bislang sei BMW nahezu fast ungeschoren aus dem ganzen Abgas-Dilemma davon gekommen. Die Mannschaft von Harald Krüger habe sich im Gegensatz zu Daimler und Volkswagen etwa für einen eigenen Weg in der Abgasreinigung entschieden. BMW habe seit Jahren hochwertige Systeme in seinen Autos verbaut.Diese seien effizient gewesen, nichts sei zu beanstanden gewesen. So, dass auch US-Umweltbehörden, die etwa VW in die Mangel genommen hätten, nicht das Geringste zu beanstanden gehabt hätten. Kein schummeln, kein Betrug und keine illegalen Abschalteinrichtungen. Und dennoch solle BMW zur Kasse gebeten werden. Wie das?Für die EU-Kommission seien die sauberen Systeme von BMW kein Argument. Es gehe lediglich um den mutmaßlichen Versuch der Absprache. Mit welchem Ergebnis die Autobauer aus den Gesprächen des "5er-Kreises" gegangen seien, sei unerheblich. Dass es die Treffen gegeben habe, könne BMW nicht bestreiten.Immerhin könnte die EU Kommission knackige zehn Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes maximal als Bußgeld verhängen. Immerhin 8,6 Milliarden Euro. Dass die Höchststrafe verhängt werde, sei allerdings unwahrscheinlich. Sollte BMW in einigen Jahren mit seinem Widerspruch vor dem Europäischen Gerichtshof erfolgreich sein, bekäme der Konzern das Geld zurück.Fakt sei: Erst vor wenigen Wochen habe BMW vor einem holprigen Geschäftsjahr gewarnt. Die Marge werde in einem Korridor von 6 bis 8 Prozent liegen - ein drastischer Rückschritt. Immerhin: Beim Konzernergebnis vor Steuern rechne das Unternehmen unverändert mit einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.Während die Daimler-Aktie charttechnisch ausgebrochen sei und auch die VW-Aktie wieder Lebenszeichen sende, mache das Papier von BMW derzeit den schwächsten Eindruck unter den deutschen Autowerten.Die BMW-Aktie zeige nach wie vor keinen klaren Trend. Unterstützung biete derzeit die Marke von 71,82 Euro. Erst wenn das Papier den langfristigen Abwärtstrend bei 75,70 Euro nach oben überwinde, sei die Aktie wieder einen Blick wert.Bis dahin heißt es abwarten, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen BMW-Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)