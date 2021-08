Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Auch im zweiten Quartal habe der bayrische Automobilhersteller mit seinen Ergebnissen überzeugen und die Erwartungen übertreffen können. Interne Prognosen würden optimistisch bleiben.Nach dem Rekordabsatz im ersten Quartal seien die Erwartungen an den deutschen Automobilkonzern BMW entsprechend hoch gewesen. Jedoch habe auch in diesem Quartal die Anzahl an verkauften Fahrzeugen erneut gesteigert und somit die Analystenschätzungen übertroffen werden können.Durch den Verkauf von über 702.000 Autos und 65.000 Motorrädern habe im zweiten Quartal ein Umsatz von EUR 28,6 Mrd. erwirtschaftet werden können, was die erwarteten EUR 26,7 Mrd. deutlich übertroffen habe. Der Konzernüberschuss habe sich für das zweite Quartal auf EUR 4,8 Mrd. belaufen, wobei im Vorjahresquartal sogar ein Verlust von EUR 212 Mio. habe verzeichnet werden müssen.Dieses Ergebnis habe sich auch außerordentlich positiv im bereinigten Gewinn pro Aktie niedergeschlagen. Mit einem tatsächlichen Ergebnis von EUR 7,24 pro Aktie seien die erwarteten EUR 4,3 pro Aktie um satte 69% übertroffen worden.Auch auf Halbjahressicht habe BMW einen neuen Bestwert für ein erstes Halbjahr verzeichnen können. Von 1. Januar bis 30. Juni 2021 habe ein Umsatz von EUR 55,4 Mrd. erwirtschaftet werden können, woraus sich ein Halbjahresgewinn von EUR 7,6 Mrd. bzw. EUR 11,5 pro Aktie ergeben habe.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von BMW lautete auf "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Außerdem befinde sich BMW auf der "Top Picks" Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten EmittentenOffenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity