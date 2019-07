Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (05.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Harald Krüger schmeiße hin. Wenn sein Vertrag Ende April 2020 auslaufe, dann habe der Manager gerade einmal fünf Jahre das Steuer beim Münchener Automobilkonzern BMW in der Hand gehabt. Seit seinem Antritt im Mai 2015 habe sich der Aktienkurs des Konzerns negativ entwickelt, absolut und in Relation zum DAX. Gemessen an dieser Entwicklung zähle er zu den schwächsten DAX-Chefs der vergangenen Jahre, wie eine Untersuchung des "Aktionär" zeige. Anleger, die schon länger an ihren BMW-Aktien festhalten würden, würden sich daher zu gern an Krügers Vorgänger im Amt, Norbert Reithofer, zurückerinnern. Der habe ihnen zweistellige Renditen gebracht.Nachdem zuletzt immer intensiver über einen möglichen Wechsel an der Spitze des Automobilherstellers BMW diskutiert worden sei, habe das Unternehmen seinen Aktionären heute reinen Wein eingeschenkt: CEO Harald Krüger stehe nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Sein Vertrag laufe noch bis Ende April 2020.Krüger, der seinen Dienst als CEO im Mai 2015 angetreten sei, werde aller Voraussicht nach als eher glückloser Konzernlenker in die Geschichtsbücher bei BMW eingehen. Einer Untersuchung der Performance aller DAX-Konzernchefs zufolge, die "Der Aktionär" erstmals Anfang Juni veröffentlicht habe, zähle Krüger zu den Worst-Performern. Seine Bilanz: Die BMW-Aktie habe seit seinem Amtsantritt 6,4 Prozent an Wert verloren, pro Jahr. In Summe ergebe sich aus der Untersuchung ein Wertverlust in Höhe von 23,8 Prozent. Bezogen auf die Marktkapitalisierung sei so ein Verlust von 23,7 Milliarden Euro entstanden (alle Angaben würden sich auf den Stichtag 30. Juni 2019 beziehen).Im Vergleich dazu nehme sich die Bilanz von Krügers Vorgänger geradezu märchenhaft aus: Dr.-Ing. Norbert Reithofer habe BMW-Anlegern eine jährliche Rendite in Höhe von 13,9 Prozent beschert. In Summe habe sich die Aktie des Automobilherstellers um 211,4 Prozent verteuert. Reithofer habe 40,7 Milliarden Euro Börsenwert geschaffen - belege damit Rang 3 aller Vorgänger-CEOs. Damit habe die Aktie von BMW in seiner Amtszeit nicht nur deutlich besser als das Gros aller anderen DAX-Unternehmen performt, sondern auch als der DAX selbst.Gelingt es dem Aufsichtsrat um Vorgänger Dr. Norbert Reithofer einen geeigneten Nachfolger für Krüger zu finden, könnte die Durststrecke ein Ende haben, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: