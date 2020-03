Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (03.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.

BMW im Rückspiegel - für Tesla könnte das zunehmend unangenehm werden. Der Münchener Automobilhersteller habe jetzt seinen vollelektrischen Concept i4 vorgestellt. Ohne Publikum zwar, dafür jedoch mit vielen Highlights. Das Gran Coupé habe als erster BMW durchaus Werte, die an Tesla heranreichen würden. 600 Kilometer Reichweite solle er haben.

BMW-Vorstandschef Oliver Zipse habe allerdings noch mehr zu verkaufen gehabt als ein schönes Auto. Der bayerische Premium-Hersteller werde dieses und nächstes Jahr insgesamt eine halbe Million Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge verkaufen und die verschärften CO2-Vorschriften erfüllen, habe Zipse betont. 2021 werde jedes vierte in Europa verkaufte Auto von BMW elektrifiziert sein.

Bei der Vorstellung des i4 habe Zipse auch übers Geschäft geplaudert. Außerhalb von China sehe man keine Auswirkungen auf das Geschäft durch den Ausbruch des Coronavirus. Zudem habe er gesagt, man sei bei der Erreichung der Einsparziele schneller unterwegs als gedacht. Worte, die gerade die Aktionäre des deutschen Autobauers gerne hören würden.

Mit dem i3 habe BMW früh ein alltagstauliches Elektroauto vorgestellt. Womöglich zu früh. Der i4 sei der erste vollelektrische BMW, der es mit der Konkurrenz aus Kalifornien wirklich aufnehmen könne. Vor allem die Reichweite von 600 Kilometern spreche für das neue Gran Coupé. Man dürfe davon ausgehen, dass potenzielle Tesla-Käufer sich in Zukunft auch den i4 ansehen würden, ehe sie ihre Kaufentscheidung treffen würden, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2020)