Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

83,76 EUR +1,32% (08.06.2022, 14:41)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

83,82 EUR +1,49% (08.06.2022, 14:28)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (08.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schelgel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Aktie von BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz hätten sich im heutigen Tagesverlauf erholen können. BMW notiere gegen Mittag mittlerweile deutlich im Plus, Volkswagen und Mercedes-Benz hätten das Vortagesniveau wieder erreicht. Am heutigen Mittwoch habe es Daten vom chinesischen Automarkt gegeben, der für die deutschen Autobauer von großer Bedeutung seien.Der chinesische Automarkt stehe infolge der Lockdowns in China weiter deutlich unter Anspannung. Im Mai seien 1,35 Mio. Pkw an die Endkunden ausgeliefert worden und damit 17% weniger als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband PCA am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Zum Vormonat seien die Zahlen aber nicht mehr ganz so schlimm ausgefallen. Hier habe sich ein Anstieg um 30% ergeben. Im April seien die Verkäufe im Jahresvergleich noch um mehr als ein Drittel abgesackt.China sei der wichtigste Einzelmarkt für die deutschen Autokonzerne Volkswagen (inklusive AUDI und Porsche), BMW und Mercedes-Benz. Unter anderem habe Volkswagen - Marktführer in China - die Produktion in Shanghai zwischenzeitlich ganz einstellen müssen.Das charttechnische Bild habe sich für die Aktien von Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW zuletzt etwas aufgehellt. Nun gelte es, die positive Tendenz zu bestätigen. Anleger könnten investiert bleiben, sollten sich jedoch weiter mit Stopps bei Mercedes-Benz bei 52 Euro, bei Volkswagen bei 125,50 Euro und bei BMW bei 67,50 Euro nach unten absichern, so Marion Schelgel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: