Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe am Mittwoch gute Zahlen vorgelegt. Im Anschluss hätten gleich mehrere Analysten ihre Kursziele angehoben. Am weitesten lehne sich dabei Tim Rokossa von der Deutschen Bank aus dem Fenster.Im Konzern habe BMW vor Zinsen und Steuern im vergangenen Quartal einen Gewinn von 2,88 Milliarden Euro erwirtschaftet, ein Plus von rund der Hälfte und mehr als von Analysten geschätzt. Der Konzernumsatz habe trotz gesunkener Auslieferungszahlen um 4,5 Prozent auf 27,5 Milliarden Euro zugelegt.Dass BMW besser abgeschnitten habe als erwartet, liege vor allem am Ergebnis der Finanzsparte. Die Fortsetzung der positiven Preiseffekte für Neu- und Gebrauchtwagen sowie ein günstiger Produktmix hätten das geringere Absatzvolumen überkompensiert, habe J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi geschrieben.BMW baue derzeit seine Palette an rein elektrisch betriebenen Autos aus. Nach dem schon seit einigen Jahren angebotenen Kleinwagen i3 habe BMW schon den SUV iX3 auf den Markt gebracht. Diesen Monat würden mit dem Flaggschiff-SUV iX und dem sportlicheren i4 die nächsten Modelle folgen. Die Auftragseingänge für die beiden neuen Autos seien weltweit erfreulich hoch, habe es geheißen.In zwei Jahren wolle BMW 25 elektrifizierte Modelle anbieten, 13 davon vollelektrisch. Der Absatz von reinen Batteriefahrzeugen solle bis 2025 jährlich im Schnitt um mehr als 50 Prozent steigen. In den ersten neun Monaten habe BMW 59.688 reine Elektroautos verkauft und damit mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahr. Inklusive der Plug-in-Hybride mit Mischantrieb habe das Unternehmen den Absatz nahezu auf 231.575 Autos verdoppelt.Grund genug für NordLB-Analyst Frank Schwope das Kursziel für BMW von 93 auf 98 Euro anzuheben. Angesichts des Chip-Mangels habe der Autobauer durchaus gute Neunmonatszahlen vorgelegt und den Jahresausblick teilweise erneut angehoben, so Schwope. Sowohl BMW als auch Daimler befänden sich nach wie vor auf Rekordkurs, was angesichts von Teile-Engpässen und vermeintlich hohen Transformationskosten für die Elektromobilität etwas verblüffe.Eine Schippe drauf lege Bernstein-Analyst Arndt Ellinghorst. Er rechne mit steigenden Konsensschätzungen. Die günstige Bewertung der Aktie sei schwer zu begründen. Sein Kursziel für die BMW-Aktie laute 110 Euro.Am weitesten aus dem Fenster lehne sich Tim Rokossa von der Deutschen Bank. Im Anschluss an die Zahlen setzte Rokossa sein Kursziel um zehn auf 135 Euro nach oben.Wer investiert ist, bleibt angesichts der guten Nachrichten dabei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Dennoch: Im Gegensatz zu VW setze BMW auf Elektroautos und Hybride. Für den "Aktionär" sei das nicht die beste Strategie der drei deutschen Hersteller. Auch in Sachen Batterieproduktion müsse BMW trotz der letzten News und dem Deal mit Lilac Solutions nachlegen. Hier seien VW und Daimler bereits einen Schritt weiter. (Analyse vom 04.11.2021)