ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (22.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW: Die Aktie könnte Jahreshoch testen - AktiennewsDie Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) notiert am Montagmittag 2,30% höher bei 94,71 Euro und kann die Verluste vom Freitag größtenteils ausgleichen, so die Experten von XTB.Seit dem Korrektur-Tief, das am 20. August bei 75,03 Euro erreichte worden sei, habe sich der Kurs in einer recht gleichmäßigen Aufwärtsbewegung um mehr als 25% erholt und Ende der Vorwoche fast das Jahreshoch (96,37 Euro) erreicht. Sollte dieses jedoch in nächster Zeit nicht durchbrochen werden, so dürfte die Reaktion auf den Unterstützungsbereich zwischen 91,76 und 92,35 Euro entscheidend sein: Lokales Tief, untere Grenze des Aufwärtstrendkanals und 78,6%-Retracement. (News vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:64,52 EUR +1,91% (22.11.2021, 15:24)XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:94,48 EUR +1,37% (22.11.2021, 15:11)