Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (22.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Tesla, Jaguar, Audi und Mercedes seien mit ihren Elektroflitzern längst auf dem Markt. Dagegen fahre BMW hinterher - diesen Vorwurf müssten sich die Münchner Autobauer inzwischen oft anhören. In vier Wochen übernehme der bisherige BMW-Produktionschef Oliver Zipse die Konzernspitze. Könne das die Aktie aus ihrem Abwärtstrend befreien?"Zusätzliche Impulse bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft" laute der Auftrag, den ihm Aufsichtsratschef Norbert Reithofer bei seiner Berufung am Donnerstag mit auf den Weg gegeben habe.Auch die Aktionäre würden langsam ungeduldig. "BMW muss mehr Elektro-Modelle anbieten. Es kann doch nicht sein, dass Tesla BMW die Kunden wegschnappt", habe Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) gesagt. Das koste zwar zunächst viel Geld. "Aber mir ist es lieber, unser Unternehmen ist hochmodern und spielt in der Weltliga vorne mit, als dass wir jetzt hohe Dividenden kassieren und das Unternehmen langfristig abgehängt wird."Branchenexperte Stefan Bratzel habe gesagt, das E-Auto sei zwar weniger profitabel und mache "in zehn Jahren 15 bis 20 Prozent der Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie überflüssig". Aber ohne E-Autos würden den Unternehmen in Europa enorme Geldstrafen drohen, in China sogar Verkaufsverbote. "BMW müsste sich heute viel stärker auf batterie-elektrische Autos fokussieren. BMW setzt zu stark auf Plug-in-Hybride", kritisiere der Professor mit Blick auf immer strengere Umweltvorgaben.Fakt sei: Die BMW-Aktie könne neue Impulse gut gebrauchen. In den letzten Tagen habe sich das Papier wieder aufgerappelt und von den Tiefs gelöst. Die nächste starke Widerstandszone liege im Bereich von 67,70 Euro. Werde diese genommen, so könne die BMW-Aktie durchaus bis an die wichtige 200-Tage-Linie bei 71,21 Euro laufen.Erst sobald diese Hürde geknackt wird, kann Entwarnung gegeben werden, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Dazu brauche es aber auch operative Fortschritte bei BMW. (Analyse vom 22.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: