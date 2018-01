WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (23.01.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) charttechnisch unter die Lupe.Die BMW-Aktie sei überaus erfolgreich in das Jahr 2017 gestartet. Mit einem zweistelligen Kurszuwachs im bisherigen Jahresverlauf zähle der Autotitel zu den Topperformern im DAX. Der Sprung über die letzten Verlaufshochs bei 90,68/91,76 EUR verleihe dem Szenario einer nachhaltigen Bodenbildung zusätzlichen Nachdruck. Dies gelte umso mehr, als dass damit gleichzeitig die Schiebezone zwischen rund 77 EUR und knapp 92 EUR der letzten gut 12 Monate erfolgreich nach oben aufgelöst worden sei. Dank dieser Weichenstellung dürfte zunächst die Abwärtskurslücke vom Jahresauftakt 2016 (obere Gapkante bei 97,10 EUR) geschlossen werden. Die Projektion der Höhe der o. g. Tradingrange lasse perspektivisch sogar auf ein Wiedersehen mit dem Hoch vom Dezember 2015 (104,85 EUR) hoffen. Rückenwind liefere zudem der trendfolgende MACD, der in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) derzeit "grünes Licht" signalisiere. Um eine charttechnische Vollbremsung zu verhindern, sollte die BMW-Aktie zukünftig nicht mehr unter die angeführten Ausbruchsmarken bei knapp 92 EUR zurückfallen. (Analyse vom 23.10.2018)Börsenplätze BMW-Aktie:96,76 EUR +0,52% (23.01.2018, 09:54)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:96,13 EUR -0,18% (23.01.2018, 10:09)ISIN BMW-Aktie:DE0005190003